1. La Junta estima que 1.500 andaluces se beneficiarán de su paquete fiscal para familias.

Sevilla, 25 de febrero de 2026. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto ley con medidas fiscales excepcionales para aliviar la factura fiscal de quienes tienen que reparar su hogar, reponer su vivienda o sustituir bienes esenciales dañados por el tren de borrascas, y para quienes se han visto desplazados forzosamente a consecuencia de los daños causados por las riadas. La previsión del Ejecutivo andaluz es que unas 1.500 personas puedan beneficiarse de estas medidas, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre. (Fuente: Junta de Andalucía)