La Junta identifica 37 aceleradoras andaluzas de proyectos emprendedores de carácter innovador

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha actualizado en 2025 su Catálogo de Aceleradoras de Andalucía, que ya cuenta con 37 entidades después de que se hayan adherido diez más a las 27 con las que nació este instrumento el pasado ejercicio con el fin de proporcionar una información sobre las iniciativas y programas de aceleración de proyectos emprendedores e innovadores disponibles en la comunidad.Así lo ha dado a conocer el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante el encuentro 'Andalucía Acelera', celebrado en el Centro de Google de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga.