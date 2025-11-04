La Junta impulsa la Liga m100 para fomentar la práctica deportiva en los mayores de 60 años

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han asistido este martes a las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla a la primera actividad de la Liga m100, en la que han participado 360 personas de 16 Centros de Participación Activa de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.Del Pozo ha afirmado que este nuevo programa pretende "fomentar el deporte entre nuestros mayores, porque el mantenerse activo es algo positivo y necesario", y ha apuntado que la práctica deportiva de forma regular en personas mayores de 60 años tiene "beneficios físicos, psicológicos y sociales muy amplios, siempre que se realice de forma adaptada a la edad y condiciones de salud".