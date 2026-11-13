La Junta iniciará las obras del centro de salud La Bajadilla de Algeciras antes del fin de año

Algeciras (Cádiz), 13 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que las obras del centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras (Cádiz), comenzarán "antes de que finalice el año", tras haberse adjudicado provisionalmente a mediados de septiembre por 7,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses una vez superados los trámites y plazos administrativos de recurso, destacando así el cumplimiento de la 'Agenda Algeciras'.