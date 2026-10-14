Junta lanza un plan contra la obesidad infantil para dar respuesta a un tercio de los menores

Sevilla, 14 de octubre de 2026. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Programa de Atención a la Enfermedad Crónica del Tejido Adiposo en Niños, Niñas y Adolescentes en los Servicios Sanitarios (Programa ÓrbiTA)', que busca ofrecer "una respuesta actualizada y más precisa" desde la Atención Primaria a aquellos pacientes con obesidad infantil. En Andalucía, un tercio de los menores tienen sobrepeso. (Fuente: Junta de Andalucía)