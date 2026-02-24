La Junta ofrece "la mayor oferta de financiación empresarial a la I+D+i de su historia"

Málaga, 24 de febrero de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de incentivos para innovación, dotada con 75 millones de euros cofinanciados con Fondos Feder, que permitirá a las pymes y empresas andaluzas llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo que tengan por objetivo nuevos productos o servicios, "lo que se traducirá en una mejora de la competitividad de las marcas andaluzas". Durante su participación en el acto inaugural de la decimoquinta edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere 2026, en Málaga, la consejera ha recordado que esta nueva línea de incentivos se incorpora al ambicioso paquete de ayudas que ha desplegado Andalucía Trade desde su concepción, que se eleva así a 235 millones de euros.