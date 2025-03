Junta ordena el desalojo preventivo de 368 viviendas en Campanillas ante la previsión de lluvia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que se ha informado e intervenido sobre 368 viviendas en la zona de Campanillas, en Málaga capital, para el desalojo preventivo ante el riesgo de fuertes lluvias este lunes y la situación del embalse de Casasola, y ha destacado que "se ha actuado con prevención, con responsabilidad y se ha informado a la ciudadanía convenientemente""."Siempre es mejor prevenir. Cuando uno toma la decisión de la prevención nunca se arrepiente; de lo que sí se puede arrepentir uno es de no haber tomado la decisión preventiva", ha dicho Sanz, en una comparecencia ante los periodistas en la que ha apuntado que "lo deseable es que, si es posible no se cumplan las previsiones, en este caso, que no llueva tanto, y que si llueve, evidentemente lo tengamos todo preparado".