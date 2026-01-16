La Junta premia a quienes "cuidan, protegen y fortalecen cada día" la justicia en Andalucía

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido que la justicia es "un valor esencial que se cuida, se protege y se fortalece cada día" gracias en gran medida al "compromiso personal" de profesionales como el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, el letrado jiennense José Calabrús, el tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya y el equipo de lo Social de Córdoba que han recibido este jueves en Granada los II Premios Justicia de Andalucía.