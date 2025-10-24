La Junta prevé ejecutar los proyectos de interés de regantes de Jaén a través del Plan Parra

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene previsto ejecutar los proyectos de las comunidades de regantes de la provincia de Jaén declarados de interés de la comunidad a través del Plan Parra.Así lo ha indicado este viernes el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, en un desayuno informativo organizado por 'Ideal' en la capital jiennense. En este foro, ha recordado que el citado programa está dotado con 165 millones de euros para la construcción de terciarios en las depuradoras y también las conducciones necesarias para llevar esa agua regenerada hasta las comunidades de regantes andaluzas.