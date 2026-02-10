La Junta propone una acreditación para tallistas, orfebres y bordadores sacros.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pondrá en marcha una convocatoria pionera de proyectos específicos de formación complementaria extracurricular vinculados al Arte Sacro, un sector de vital importancia cultural, patrimonial y económica en Andalucía. Esta iniciativa permitirá a los estudiantes de Grado, Básico, Medio y Superior de FP especializarse en técnicas artesanales de alto valor patrimonial que definen la identidad productiva de nuestra comunidad.