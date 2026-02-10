El recinto ferial de Santander y el aparcamiento disuasorio se ubicarán junto al campo de fútbol de Monte

El recinto ferial y el aparcamiento disuasorio se ubicarán junto al campo de fútbol de Monte - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha avanzado que el recinto ferial y el aparcamiento disuasorio de la S-20 se ubicarán junto al campo de fútbol de la bajada de San Juan, utilizado por el Club Deportivo Monte, entre otros.

Así lo ha anunciado este martes en su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha asegurado que el estudio de alternativas será presentado "en breve".

El Ayuntamiento de Santander ha elegido esta ubicación porque "es donde tenemos la mayor parte de los terrenos", ha afirmado la alcaldesa.

De esta forma, la ciudad plantea la construcción de sendos aparcamientos disuasorios en las dos principales entrada, el de la S-20 y el de La Marga, donde la Autoridad Portuaria de Santander ya ha cedido una parcela para este uso.