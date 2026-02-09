EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense a evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han emitido este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial.

Los buques deben "permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación", según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Recuerda además los precedentes de buques comerciales "contactos, preguntas, abordajes, detenciones y capturas por parte de fuerzas iraníes".

En caso de que se produzca un contacto por sistemas de comunicación, los buques deben responder que están transitando conforme al derecho internacional, explica el Departamento de Transporte, que pide rechazar el permiso de abordaje, aunque siempre sin ejercer ninguna resistencia a un abordaje.

El mensaje de este lunes reemplaza al anterior, que indicaba que no había "ninguna amenaza específica para los buques de bandera estadounidense en esta ubicación".

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial para el envío de petróleo desde la región de Oriente Próximo e Irán ha amenazado con su bloqueo en represalia a cualquier agresión.