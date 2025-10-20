La Junta realza en un nuevo ciclo el valor de los órganos históricos de 14 municipios andaluces

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio sevillano de Alcalá del Río los contenidos del nuevo ciclo musical de órgano que, desde inicios de noviembre y hasta finales de diciembre, "va a poner de relieve la valiosa red de instrumentos históricos de las capillas, iglesias y colegiatas andaluzas, resaltando su excepcional valor patrimonial", según ha avanzado la responsable de Cultura del Gobierno Andaluz.