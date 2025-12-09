La Junta recupera el Cordel de los Molinos, en Andújar (Jaén), con una actuación integral

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía interviene de manera integral en la vía pecuaria Cordel de los Molinos, en el término municipal de Andújar (Jaén), con actuaciones en el sendero y las zonas para el ganado.Las obras, con una inversión de 220.000 euros de fondos europeos Feader, se enmarcan en el proyecto de Revalorización de la Red de Vías Pecuarias como Infraestructura Verde para la Conectividad Territorial de Andalucía."Supone la recuperación de una vía emblemática para la actividad ganadera y agrícola, pero también para su uso generalizado por los vecinos y visitantes de la zona", ha destacado este martes la consejera, Catalina García, en su visita al también conocido como el Camino Viejo al Santuario.