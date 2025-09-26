Junta relanza su campaña de corresponsabilidad para reivindicar la igualdad en tareas del hogar

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este viernes en Málaga la tercera fase de la campaña 'Ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad', una iniciativa que busca, en palabras de López, "concienciar y sensibilizar sobre la importancia de impulsar la conciliación y la corresponsabilidad como herramientas esenciales para alcanzar la igualdad real y efectiva".El acto se ha celebrado en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña y ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sanabria.