Junta reprocha a Gobierno querer "evitar daño político" con guardias civiles de Barbate

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este martes --en alusión a los guardias civiles que murieron en febrero de 2024 arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz)-- que "desde el minuto cero" tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "han estado más preocupados de evitar el daño político que en garantizar la seguridad de los profesionales".El consejero ha respondido así a la información del diario El Mundo sobre el informe de la comisión de eurodiputados que visitó la zona y que señala "la retirada de pruebas claves" como la imposibilidad de inspeccionar la patrulla que sufrió la embestida de los narcotraficantes, cuyos tripulantes se refugiaron en Marruecos, su lugar de procedencia, y ya fueron detenidos.