La Junta resalta política de clústeres y de centros tecnológicos para favorecer la innovación

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado el papel de los centros tecnológicos andaluces como impulsores de la transferencia de conocimiento al sector productivo, y de la política de clústeres impulsada por el Gobierno andaluz para favorecer la innovación en Andalucía. Así lo ha puesto de relieve el consejero durante su participación en Sevilla en una mesa redonda sobre innovación y talento en el marco de la jornada 'Andalucía hacia el futuro' organizada por Europa Press, donde, además, los parques tecnológicos Sevilla y Málaga TechPark han recibido el galardón 'Andalucía hacia el futuro' en la modalidad innovación y ejemplo de desarrollo.