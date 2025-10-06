La Junta responde a ILP contra la tauromaquia con una estrategia para "blindarla" en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que el Gobierno andaluz aprobará la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia, iniciativa que ha presentado como el camino que sigue la Administración autonómica para "blindar" y "proteger la tauromaquia como identidad cultural", además de "una importante iniciativa frente a quienes quieren coartar libertad", que ha enarbolado en respuesta a la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que se debate este martes en el Congreso y que ha calificado como "censura".Sanz ha hecho este anuncio en el marco de su participación de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado esta jornada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, patrocinadora del evento, y a quien ha presentado la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo.