La Junta se reunirá con Azucarera tras anunciar el traslado de su producción fuera de Jerez

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado "una mala noticia" la decisión de Azucarera de llevarse la producción de 2026 fuera de su fábrica en Jerez de la Frontera (Cádiz), por lo que ha anunciado que ha citado a la empresa a una reunión para determinar si se trata de una situación "coyuntural de este año y no algo estructural".Así lo ha señalado Ramón Fernández-Pacheco en preguntas a los medios de comunicación antes de participar en un foro sobre producción del olivar en Mengíbar (Jaén), apuntando que en la reunión, que tendrá lugar "la semana que viene" en su Consejería en Sevilla, se tratará de ver de qué manera la Junta "puede contribuir para redirigir esa decisión".