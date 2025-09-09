La Junta sitúa el área recreativa de Fuenmayor como "ejemplo de integración sostenible"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha situado el área recreativa de Fuenmayor, en Torres (Jaén), como "ejemplo de integración sostenible de un equipamiento de uso público" en el Parque Natural de Sierra Mágina.Se trata de uno de los enclaves más frecuentados de este espacio protegido por su fácil acceso, su microclima y su entorno de pinar y quejigal. En este paraje confluyen ocio familiar, senderismo y educación ambiental, con un trazado señalizado que invita a pasear junto al agua y a disfrutar de miradores naturales y zonas de sombra.