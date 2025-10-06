Junta: Solo el 1% de las tierras fértiles de Andalucía serán ocupadas por plantas solares

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este lunes, ante las protestas contra la ocupación de tierras fértiles en Andalucía por proyectos de plantas fotovoltaicas, que, mediante "la ocupación de esas tierras fértiles de Andalucía con los proyectos, que todavía no están todos aprobados, se llegaría al 1% de esas superficies".García, quien ha visitado en Córdoba, junto al alcalde de la ciudadd, José María Bellido, las instalaciones del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, ha añadido que, además, "en la mayoría de esos proyectos y de ese 1% que ocuparía la tierra cultivada", los proyectos para instalar plantas solares son fruto de "acuerdos con agricultores, es decir, son los agricultores los que deciden dedicar sus explotaciones y dedicar su terreno a otras cosas".