La Junta subraya la transición energética y digital como palancas para transformar la industria

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha puesto de relieve este miércoles el "convencimiento" del Gobierno andaluz de que "la doble transición, energética y digital son el motor para reindustrializar Andalucía y la mejor receta para garantizar la competitividad y la transformación de nuestro modelo industrial y económico".Así lo ha indicado en la inauguración del Encuentro Internacional de Tecnología y Digitalización para el Desarrollo Industrial Eintec 2025 en Huelva, organizado por Moeve con el apoyo de la Agencia Digital de Andalucía, junto a la alcaldesa, Pilar Miranda, el presidente de la Diputación, David Toscano, y el director de Tecnologías, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez.