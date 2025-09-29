La Junta ve la caza como parte de la identidad andaluza y gesto de respeto ambiental

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha reafirmado este lunes la apuesta del Gobierno andaluz por una caza regulada, sostenible y aliada del medio rural, al tiempo que ha destacado que esta actividad "es una manifestación de nuestra identidad y del respeto por el entorno". Lo ha hecho en el marco de la entrega de la primera edición del Premio 'Huellas', que otorgan ABC y la Federación Andaluza de Caza, promovido para reconocer iniciativas y trayectorias de personas o instituciones que hayan dejado huella en la caza.