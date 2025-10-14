Junta ve "poca viabilidad práctica" y "otro objetivo" en las denuncias por el cribado de cáncer

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha declarado este martes que las denuncias penales presentadas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el cribado de cáncer de mama, que acusan de posible homicidio por omisión en dos casos, "tienen muy poca viabilidad práctica".Nieto, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press en Torrox (Málaga), ha recalcado que cualquier ciudadano "tiene todo el derecho del mundo" a emprender acciones judiciales, pero ha considerado que "estas demandas tienen un objetivo más de otro tipo que el de establecer una responsabilidad penal real".