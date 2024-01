Junts mantendrá su voto en contra de los reales decretos del Gobierno y pide que los retire

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado que la formación mantendrá el miércoles su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque "agravan la infrafinanciación que ya sufre Catalunya, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía". En rueda de prensa, ha pedido al Gobierno que retire los tres reales decretos del Gobierno y los vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts y de forma individualizada: "Un decreto por cada tema", ha reclamado. Aunque comparten buena parte de las medidas de los reales decretos, ha pedido un decreto por cada temática previamente negociados con su formación: justicia, régimen local, función pública, mecenazgo, ámbito laboral y reforma de la Ley de Sociedades de Capital. "En esta legislatura no funcionará el 'a cambio de nada'. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social", ha avisado. (Fuente: Junts per Catalunya)