Jupol protesta frente a Interior para pedir la dimisión de Marlaska y el director de Policía

Madrid, 23 de febrero de 2026. El sindicato Jupol ha convocado una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, tras la "grave crisis" derivada de la querella por un presunto delito de agresión sexual. El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha subrayado que la "grave crisis de identidad" que afecta a la Policía Nacional exige "tomar decisiones y dar explicaciones políticas". Algunos manifestantes han destacado que son los propios policías los que tienen que partirse la cara "para limpiar el uniforme que no hemos manchado".