El juzgado de instrucción número 5 de Cartagena ha abierto una investigación contra una cirujana sin título homologado, que fue denunciada por dos pacientes tras ser intervenidas por ella. "Pensar que me meto en un quirófano, y cuando pierdo el conocimiento bajo una anestesia, me opera una persona distinta a la que yo he contratado", explicaba Sergio Marco, abogado de la acusación junto a Rosa Egea.(Fuente: POPULAR TV Murcia)