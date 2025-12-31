Dinamarca se convierte en el primer país de Europa en poner fin al envío de cartas por correo

Archivo - Dos buzones en Copenhague, Dinamarca. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

COPENHAGUE 31 Dic. (DPA/EP) -

Dinamarca se ha convertido en el primer país de Europa en eliminar el servicio de envío de cartas por correo, después de que la empresa postal sueco-danesa Postnord entregó este martes las últimas, poniendo así fin a 401 años de historia postal.

Este martes, el servicio de correos ha entregado la última carta de su historia a Enigma, el Museo de la Comunicación de Copenhague, ubicado en el barrio de Osterbro, donde formará parte permanente de la exposición.

Durante el segundo semestre de 2025, el servicio postal empezó a retirar los 1.500 buzones públicos de color rojo repartidos por todo el país, de los cuales unos mil han podido comprarse por internet por precios que oscilan entre los 195 y 270 euros. "Una pequeña pieza del patrimonio cultural danés", para Postnord.

En unos días se vendieron todos. Los beneficios se destinarán a obras benéficas. A partir de enero se subastarán otros 200, algunos diseñados por artistas locales. Otros buzones que forman parte del paisaje urbano desde más de 170 años encontrarán un lugar en un museo. Asimismo, se dejó de vender sellos el 18 de diciembre.

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo y el número de cartas se ha reducido en un 90 por ciento desde el año 2000. Asimismo, se ha ido encareciendo en los últimos años En 2025, el franqueo más barato, con un plazo de entrega de hasta cinco días, era de algo menos de cuatro euros.

La empresa estatal centrará por completo el servicio postal en las entregas de paquetes, a media que las compras en línea no paran de crecer. No obstante, los daneses podrán seguir enviando cartas a través de otras empresas de logística, como DAO, especializada también en la distribución de medios impresos.