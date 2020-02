La portavoz parlamentaria de JxCat, Laura Borràs, ha reconocido que la mesa de negociación "nace de unas circunstancias excepcionales" y se deberá abordar en ella "el derecho de autodeterminación" además de una "amnistía" que "podría ser una solución política a esta situación". "Se dijo que se podía hablar de todo, no existe en democracia el derecho a no dialogar", ha recordado Borràs, al tiempo que ha recalcado que "votar es siempre la solución, sin urnas no va a haber solución".