Kai, una lince ibérico recuperada en el CREA de Los Villares, vuelve al medio natural en Adamuz

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en la liberación de un ejemplar de lince ibérico (Lynx pardinus) en Adamuz (Córdoba), una actuación que devuelve al medio natural a la hembra 'Kai' tras completar un complejo proceso de recuperación y rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares.La suelta se ha llevado a cabo en el paraje de Valderragos, en el área de reintroducción de Guadalmellato, un territorio que ha sido clave en la consolidación del lince ibérico en Sierra Morena y que hoy vuelve a convertirse en escenario de esperanza para una especie que ha protagonizado uno de los mayores éxitos de conservación del continente europeo. Kai ha llegado al punto de liberación equipada con un collar de seguimiento que permitirá monitorizar sus desplazamientos, estudiar su comportamiento y certificar que se adapta de nuevo a su territorio.