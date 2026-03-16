Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto Ozmuz, ante la escala de precios

Madrid, 16 de marzo de 2026. La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado este lunes establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, en las que ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. (Fuente: EBS/LUSA/DPA)