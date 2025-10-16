Koldo guarda silencio ante el Supremo sobre los fondos "opacos"

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha decidido no declarar sobre los fondos "opacos" que gestionaría para el exdirigente socialista, en una nueva comparecencia en el Tribunal Supremo (TS), tras la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial--, mientras que las acusaciones populares que encabeza el PP han reclamado que lo envíe a prisión provisional.