Las labores en Urda se intensifican tras una noche en la que han trabajado más de 500 personas

Toledo, 29 de octubre de 2026. Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centener de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Fuente: europa press/ume/guardia civil)