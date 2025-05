Laespada asegura que "no sobra nadie" ni en Bizkaia "ni en ningún lugar"

La diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Lespada, ha asegurado que ni en Bizkaia, "ni en ningún lugar" sobra nadie. La diputada así lo ha asegurado en la mañana de este sábado en la celebración del Afrika Eguna (Día de África) en Bilbao."África no es otra parte del mundo, África está aquí". "Está con nosotros, forma parte de nuestra esencia y de nuestra identidad", ha agregado.Ha recordado así que "migrar forma parte de la historia de la humanidad, tan rica, tan potente, tan hermosa" y que es lo que ha otorgado a la sociedad "ese intercambio cultural, social y dignitario a unos y a otros".Sin embargo, y en sus palabras, se vive "un momento donde la democracia está siendo cuestionada" y ha llamado a "reivindicar fuerte y claro que no sobra nadie, en ningún lugar y en ningún sitio". Por ello, ha apelado a la necesidad de "poner en valor la defensa de los valores de la política"."La política no puede dejarse en manos de las corrientes ultra derechas que nos están pidiendo", ha proseguido, para añadir que "la política es de todos" se hace entre "todos". Es por ello que ha subrayado que hay "que seguir construyendo una sociedad donde reivindiquemos el valor de las migraciones"."La política es valentía para demostrar que es nuestra línea ideológica y aquí no sobra nadie. No lo vamos a permitir porque sin democracia no hay igualdad", ha concluido