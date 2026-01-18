Lafuente pide "no tirar todo por tierra" por puntos en financiación en los que no hay acuerdo

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha defendido que la aprobación de un fondo de nivelación transitorio y la condonación de la deuda vinculada a la infrafinanciación son condiciones "necesarias e indispensables" para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómico, pero ha insistido en que la propuesta del Gobierno es "un punto de avance". "Lo que no debemos es tirar todo por tierra porque haya dos puntos en los que no estemos de acuerdo", ha defendido Lafuente, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha abordado cuestiones como la negociación para la reforma del sistema de financiación, los presupuestos de la Generalitat para 2026, la relación de la patronal con el Consell y la situación de las pequeñas empresas o sectores estratégicos como la automoción valenciana.