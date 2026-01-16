Landaluce pedirá responsabilidades a los que le "han difamado" y no volverá al PP "de momento"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa que pedirá responsabilidades "a todos los que me han difamado", con acciones judiciales contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, todo ello después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada por Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra su persona por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.