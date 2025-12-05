Se lanza en España un nuevo tratamiento para adultos con eccema crónico de manos

El eccema crónico de manos es una patología que se caracteriza por una disfunción de la barrera cutánea, inflamación de la piel y alteraciones del microbioma cutáneo. Se trata del trastorno cutáneo más frecuente en las manos, según los expertos. En este contexto, LEO Pharma ha lanzado en España un tratamiento tópico innovador para adultos con eccema crónico de manos para quienes los corticosteroides tópicos son inadecuados o inapropiados.Los principales síntomas de esta patología son el picor intenso, el dolor o la descamación, lo que supone un gran impacto en la vida diaria de los pacientes.El eccema de manos grave también puede tener un gran impacto emocional. Este nuevo tratamiento supone un avance relevante para mejorar la calidad de vida de las personas con eccema crónico de manos grave ante una patología que puede llegar a ser incapacitante.