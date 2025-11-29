Lectura de 13 horas en Bilbao de los nombres de los 20.000 niños asesinados en Gaza

Bilbao recuerda este sábado a los más de 20.000 niños asesinados en Gaza con una lectura ininterrumpida de todos sus nombres, que ha empezado a las nueve de la mañana y concluirá a las diez de la noche en la plaza Circular.Esta iniciativa de apoyo al pueblo palestino está impulsada por el Colectivo Ciudadano pro Palestina, compuesto por Begirune, CEAR en Euskadi, Centro de Acogida Lagun Artean, CVX-Arrupe Elkartea, Gernika Palestina, Gerrarik ez, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Pertsonalde eta Zehar- Errefuxiatuekin.Este acto ha dado comienzo a las nueve de la mañana y se ha desarrollado coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.Andrea Ruiz, una de las integrantes de los colectivos que apoyan esta iniciativa, ha señalado que, con este acto, quieren que "no se olvide Palestina" y que "no caigan en el olvido los nombres de todos estos niños". "Por eso, estamos aquí, básicamente, con esa idea de no dejar de hablar de Gaza, y no dejar de hablar de Palestina", ha añadido.En concreto, a lo largo del día está previsto que se cuente con destacadas figuras del ámbito vasco cultural, académico y social, como Itziar Lazkano, Mikel Losada Pedro Ibarra, Olatz Ganboa, Gorka Urrutia, Carmen Oriol, Joxerramon Bengoetxea, Emilia Arias, Xabier Madariaga, Imanol Zubero y Ramón Barea, además de representantes del mundo deportivo y ciudadanía.