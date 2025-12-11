Ledesma (PP) pide explicaciones a Alegría: "Esto no se sostiene más"

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha exigido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que dé explicaciones de manera urgente a los aragoneses ante "el hedor de la corrupción y los escándalos machistas del Partido Socialista, que se extienden por Aragón como la pólvora. Esto no se sostiene más", ha valorado.Ledesma ha criticado que el PSOE se limite a decir que hay que dejar actuar a la justicia: "Que cuenten todo y colaboren con la justicia, porque si la justicia está actuando es porque han intentado taparlo durante años y al final les ha estallado en la cara. Tienen que decir todo lo que hay, todo lo que saben", ha reclamado.