Publicado 30/10/2025 18:25:21 +01:00CET

Lesaec (Damnificados Dana) cree que Mazón debería haber dimitido: "Está contra las cuerdas"

El presidente de la Asociación de Damnificados de la dana de l'Horta Sud, Christian Lesaec, cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya "debería haber dimitido" y sostiene que está "claramente contra las cuerdas". En este sentido, ha señalado que hasta un alcalde del PP ya se había mostrado contrario a su continuidad como presidente de la Generalitat y respecto a sus declaraciones de este jueves sobre una "reflexión profunda" tras haber sido increpado por las víctimas de la dana que asistieron al funeral de estado, Lesaec le ha emplazado a continuar con esta reflexión: "Pues que reflexione y ya veremos".

