Liberados dos nuevos ejemplares de lince ibérico en Lora del Río (Sevilla)

Lora del Río (Sevilla), 2 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado este lunes en la liberación de dos ejemplares de lince ibérico ('Lynx pardinus') en la finca pública La Matallana, situada en el término municipal de Lora del Río, en la provincia de Sevilla. Se trata de Wando, un macho traslocado procedente de Doñana e hijo de la hembra Uleila, y de Wadala, una hembra nacida en cautividad en el Centro Nacional de Cría en Cautividad de Silves, en Portugal, hija de la hembra Rene y del macho Hermes.