Libreros por un día celebra el fomento de la lectura en la antesala navideña

¿Qué libro recomendarían los autores a sus lectores?Bajo esta premisa tan literaria, la División Editorial de Grupo Planeta y Casa del Libro, celebran el tradicional evento 'Libreros por un día', más de una docena de autores y autoras cambian de rol y se convierten en prescriptores de lecturas.El objetivo es el fomento de la lectura y celebrar el poder evocador de las historias que se esconden tras estas páginas.Entre los autores, no quisieron perderse el encuentro el flamante ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val, y la Finalista, Ángela Banzas.El público asistente no solo ha tenido la oportunidad de llevarse ejemplares firmados o charlar con sus autores y autoras favoritos, estos encuentros buscan que los libros se conviertan en uno de los regalos predilectos para estas navidades.