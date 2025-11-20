El Libro Rojo de la Artesanía señala que el 68% de los oficios está en riesgo de desaparecer

El 'Libro rojo de la artesanía en Andalucía: riesgo, relevo y futuro' señala que el 68 por ciento de los oficios artesanos está en riesgo de desaparecer, principalmente por la dificultad para garantizar la transmisión de saberes.Se trata de un diagnóstico exhaustivo sobre la realidad del sector elaborado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Su titular, Rocío Blanco, lo ha presentado este jueves en Úbeda (Jaén), en un acto que también ha contado, entre otros, con la alcaldesa, Antonia Olivares.