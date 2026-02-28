Líderes y organismos internacionales llaman al diálogo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán

Madrid, 28 de febrero de 2026. En la madrugada del viernes al sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el comienzo de una operación de gran combate, con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para proteger al pueblo estadounidense y eliminar la amenaza que supone el régimen iraní. Irán ha respondido al ataque masivo con misiles dirigidos contra el territorio israelí y el Gobierno del país ha reclamado a la comunidad internacional que no permanezca indiferente ante esta ofensiva que ha calificado de inaceptable y claro crimen. (Fuente: Europa Press / Truth Social / X / FDI / Ali Jamenei / White House / Benjamin Netanyahu / PSOE / IsraeliPM / Comisión Europea / La Moncloa)