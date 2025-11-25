Líderes sanitarios se reúnen en Madrid para impulsar la educación sobre clima y salud

Líderes del sector sanitario se han reunido en la Real Academia de Medicina de Madrid para impulsar la educación sobre clima y salud entre los futuros profesionales de la medicina en España.El evento, organizado por la por la Red Europea sobre Clima y Educación en Salud (ENCHE), AstraZeneca y Sanitas busca formar a los profesionales sanitarios sobre los impactos del cambio climático en la salud y es la primera vez que se realiza una jornada de estas características. Durante la jornada se han abordado los diferentes retos e implicaciones que el clima, los recursos ambientales y alimentarios tienen en la salud.Evidencias científicas, barreras regulatorias o programas específicos sobre el clima y la salud en las facultades de Medicina son algunos de los temas que se han debatido. El objetivo es claro: construir, defender y establecer una red colaborativa entre instituciones para educar sobre el impacto del cambio climático en la salud a nuestros futuros profesionales.