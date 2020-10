El limón europeo abre una nueva era para divulgar sus virtudes

Comienza una nueva era, fresca, moderna, natural y sana: la era del limón. Por ello la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo (AILIMPO), ha presentado en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, una histórica campaña de promoción, información y divulgación del limón europeo bajo el lema Welcome to the Lemon Age Esta campaña que se desarrollará durante los tres próximos años en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá tiene como objetivo poner en valor las características diferenciales de un producto único.El evento de presentación ha contado con tres deportistas olímpicos que han destacado las bondades del limón como fuente de Vitamina C.A lo largo de esta campaña se desarrollará el Lemon Age Exhibition Tour donde el limón será la auténtica estrella. Una de las iniciativas de esta gira será el Lemon Cook & Drink, donde cocineros y mixólogos europeos difundirán con sus recetas de autor la versatilidad del limón en la gastronomía. (Fuente: Freelance)