La Línea 3 del Metro de Sevilla irá soterrada por la Palmera y en superficie por Bellavista

La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles el estudio informativo de la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla, que irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la solución escogida en este estudio, que contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.