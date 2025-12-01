Publicado 01/12/2025 19:25:04 +01:00CET

Llega a Barcelona el primer convoy de la UME para contener el brote de peste porcina africana

El primer convoy de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llegado al centro de mando de Torreferrussa (Barcelona) alrededor de las 17:30h de este lunes. La UME ha activado el despliegue de 117 efectivos y 25 vehículos en Catalunya para apoyar los trabajos de contención del brote de peste porcina africana (PPA), principalmente unidades del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), de Torrejón de Ardoz (cuartel general de la UME) y el IV Batallón con base en Zaragoza.

Vídeos destacados

Lo más leído