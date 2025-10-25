Llega el cambio de hora ¿por última vez?: Impacto en la salud y el polémico "verano o invierno"

Como cada otoño llega el esperado cambio en los relojes. En esta madrugada, del sábado al domingo, a las 3 volverán a ser las dos, entrando así en el horario de invierno. Un cambio que sin duda genera opiniones enfrentadas, entre los ciudadanos que están a favor, los que están en contra y los que piensan que no les afecta en nada. Pero, ¿es cierto que no afecta este cambio? Los expertos aseguran que tienen un impacto negativo en la salud, para las personas, nuestro ritmo de vida e incluso en nuestras mascotas.(Fuente: Europa Press, EBS, Moncloa)