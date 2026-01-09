Llorca afirma que la C.Valenciana no apoyará la nueva financiación sin un fondo de nivelación

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado, respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, que "la Comunitat Valenciana no estaría por la labor de apoyar nada que no garantice que haya un fondo de nivelación inmediato para la Comunitat Valenciana". "Las formas no me han gustado, pero voy a mantener el rigor que tiene que mantener un presidente y estudiar la reforma en profundidad", ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a una reunión con los sindicatos y la CEV, después de que este viernes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya presentado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central.(Fuente: Generalitat)